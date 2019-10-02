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Şampiyon Başkent'te uyandı
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Nöbetçi eczaneler (3 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (3 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şht .Zehra Mustafa Sk. No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi

Atatürk Cad. 1001 Çeşit mağazası yanı Yenişehir

0392 228 09 09

Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi

İffet Oruz Sokak, Dük. No: A/B, Çağlayan

0392 227 61 81

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol

0392 365 69 77

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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