Nöbetçi eczaneler (3 Ekim 2019)

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht .Zehra Mustafa Sk. No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi
Atatürk Cad. 1001 Çeşit mağazası yanı Yenişehir
0392 228 09 09
Lefkoşa / Çağlayan Eczanesi
İffet Oruz Sokak, Dük. No: A/B, Çağlayan
0392 227 61 81
Girne / Ömrüm Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:256
0392 822 22 87
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / İnci Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı
0392 714 32 52
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
0392 365 69 77
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12