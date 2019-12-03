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Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2019)

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Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2019)

LEFKOŞA:

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli

 03922234575

***

YELİM ECZANESİ

 ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

 03922287866

***

CANEŞ ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 0392 225 52 20

GİRNE:

İLGEN ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne

 03928158118

***

ŞİFALI ECZANESİ

 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne

 05338463330

GAZİMAĞUSA:

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

 0392 365 54 54

***

ÖREN ECZANESİ

 Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa

 03923660391

 03-12-2019

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt

 03927141894

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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