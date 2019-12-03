Nöbetçi Eczaneler (3 Aralık 2019)

LEFKOŞA:
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli
03922234575
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YELİM ECZANESİ
ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI
03922287866
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CANEŞ ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
GİRNE:
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
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ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5 Alsancak-Girne
05338463330
GAZİMAĞUSA:
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
0392 365 54 54
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ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
03-12-2019
GÜZELYURT:
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Ecevit Caddesi 88A Güzelyurt
03927141894
LEFKE:
NANE LİMON ECZANESİ
ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE
03927277470