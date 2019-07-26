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Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
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Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
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MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
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Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
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Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
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Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
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Nöbetçi eczaneler (26 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (26 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Gönül Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:13, Hacı Ali Apartmanı Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı Ortaköy

0392 227 84 61

Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi

Şehit Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı

0392 229 33 00

Girne / Karpuzoğlu Eczanesi

Uğur Mumcu Caddesi, Eren İşhanı No:1, Karakum

0392 816 12 30

Girne / Sevin Çağay Eczanesi

Ecevit Cad. No:67/B Girne  Yok Yoktur Market-Papageno yanı

0392 815 20 25

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol

0390 365 65 19

Mağusa / Ören Eczanesi

Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

0392 366 03 91

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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