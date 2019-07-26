Nöbetçi eczaneler (26 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Gönül Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:13, Hacı Ali Apartmanı Lemar yolu, Sülkem Simit Evi çaprazı Ortaköy
0392 227 84 61
Lefkoşa / Sözüöz Eczanesi
Şehit Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt. Lemar arkası, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu sırası Küçük Kaymaklı
0392 229 33 00
Girne / Karpuzoğlu Eczanesi
Uğur Mumcu Caddesi, Eren İşhanı No:1, Karakum
0392 816 12 30
Girne / Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. No:67/B Girne Yok Yoktur Market-Papageno yanı
0392 815 20 25
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt. No:2 Karakol
0390 365 65 19
Mağusa / Ören Eczanesi
Maraş Sağlık Ocağı karşısı Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
0392 366 03 91
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87