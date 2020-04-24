Nöbetçi eczaneler (24 Nisan 2020)

LEFKOŞA
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922281478
05428521335
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı)
03922237272
05338657641
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922271664
05338346145
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR – POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİCE KÖŞE BAŞI JOHNNY ROCKETS YANI
03922271457
05488878097
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
05338585208
5338585208
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
03928157350
05338885666
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0392 815 46 11
5338 409 87 7
MAĞUSA
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI
03923660353
05488399576
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT
03923656911
05338656826
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
05338599293
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
05338672251
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
03927142193
05488627089
İSKELE
SELİN ECZANESİ
İskele
03923712856
05338733089
ÜST MESARYA
ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ
30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa
03922335533
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan
03923778825
05428562861
KARPAZ
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK
05338325742
05488605554
SAKINER ECZANESİ
Yenierenköy
03923744356
05338607247
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
0548 865 52 91
0533 865 52 91
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
03927288312
05428892336