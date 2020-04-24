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TÜRK-SEN: "HÜKÜMETİN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK ÖDENEKLERİNE EL KOYMASI GAYRİ YASAL BİR UYGULAMA"
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Nöbetçi eczaneler (24 Nisan 2020)

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Nöbetçi eczaneler (24 Nisan 2020)

LEFKOŞA

NECATİBEY ECZANESİ

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

03922281478

05428521335

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

Belediye Bulvarı 91/B Yenikent ( Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı)

03922237272

05338657641

ABBASOĞLU ECZANESİ

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922271664

05338346145

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

ŞHT. MUSTAFA YUSUF HACI SOKAK.NO:3 YENİŞEHİR – POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOLU ,CHICKEN PLANETİ GEÇİCE KÖŞE BAŞI JOHNNY ROCKETS YANI

03922271457

05488878097

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

05338585208

5338585208

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

03928157350

05338885666

ZİYA SENCER ECZANESİ

Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne

0392 815 46 11

5338 409 87 7

MAĞUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI

03923660353

05488399576

REZAN ECZANESİ

SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

03923656911

05338656826

OSMANKAN ECZANESİ

Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,

03923669297

05338599293

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

03927147052

05338672251

AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

03927142193

05488627089

İSKELE

SELİN ECZANESİ

İskele

03923712856

05338733089

ÜST MESARYA

ŞEHERLİOĞLU ECZANESİ

30/Dük:1, Zafer Caddesi, Haspolat, Lefkoşa

03922335533

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ(AKDOĞAN)

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan

03923778825

05428562861

KARPAZ

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK

05338325742

05488605554

SAKINER ECZANESİ

Yenierenköy

03923744356

05338607247

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A Lefke

0548 865 52 91

0533 865 52 91

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A Lefke

03927288312

05428892336

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