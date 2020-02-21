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Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2020)

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Nöbetçi Eczaneler (21 Şubat 2020)

LEFKOŞA:

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 03922280606

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

**

ÇAĞANSOY ECZANESİ

 Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

 03922236766

GİRNE:

EMİN ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

 05338701946

***

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne

 03928150009

GAZİMAĞUSA:

HALKIN ECZANESİ

 Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu sk

 03923650112

***

BARIŞER ECZANESİ

 KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ (ESKI DERVIS EKMEKCI YANI) YASAM HASTAHANESI CAPRAZI GAZIMAGUSA

 03923664040

GÜZELYURT:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

 03927141222

LEFKE:

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE

 03927277470

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