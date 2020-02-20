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Nöbetçi eczaneler (20 Şubat 2020)

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Nöbetçi eczaneler (20 Şubat 2020)

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Cad. No:48 D Hamitköy

0392 225 57 28

Lefkoşa / Sevcan Eczanesi

Kemal Aşık Cad. No.25 Cabacaba Apartmanı Küçük Kaymaklı

0392 227 60 71

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Cd No: 24, Metehan

0392 223 34 83

Girne / Rızkı Eczanesi

Naci Talat Cad. No.3 (Foto Berkant yanı)

0392 815 34 96

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak

0392 821 30 88

Mağusa / Kunter Güven Eczane

Topkapı Sokak No:2

0392 366 19 09

Mağusa / Karakol Eczanesi

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol

0392 365 65 19

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mah Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Lefke / Enver Polili Eczanesi

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu

0392 727 76 46

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