Nöbetçi eczaneler (20 Şubat 2020)

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi
Atatürk Cad. No:48 D Hamitköy
0392 225 57 28
Lefkoşa / Sevcan Eczanesi
Kemal Aşık Cad. No.25 Cabacaba Apartmanı Küçük Kaymaklı
0392 227 60 71
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cd No: 24, Metehan
0392 223 34 83
Girne / Rızkı Eczanesi
Naci Talat Cad. No.3 (Foto Berkant yanı)
0392 815 34 96
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak
0392 821 30 88
Mağusa / Kunter Güven Eczane
Topkapı Sokak No:2
0392 366 19 09
Mağusa / Karakol Eczanesi
Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.No:2 Karakol
0392 365 65 19
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mah Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Lefke / Enver Polili Eczanesi
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ yolu
0392 727 76 46