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Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
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Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
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İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
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Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
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“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
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Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
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Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
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Nöbetçi eczaneler (20 Kasım 2019)

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Nöbetçi eczaneler (20 Kasım 2019)

Lefkoşa / Galen Eczanesi

Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:62/1 Küçük Kaymalı

0392 227 26 03

Lefkoşa / Gül Eczanesi

Salih Mecit Sokak, No:16/3 Yenişehir

0392 227 62 01

Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4 Ortaköy

0392 223 21 31

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartanı Yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Ada Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

Mağusa / Rana Yontar Eczanesi

Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)

0392 366 19 19

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

0392 365 16 07

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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