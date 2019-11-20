Nöbetçi eczaneler (20 Kasım 2019)

Lefkoşa / Galen Eczanesi
Gazeteci Kemal Aşık Caddesi, No:62/1 Küçük Kaymalı
0392 227 26 03
Lefkoşa / Gül Eczanesi
Salih Mecit Sokak, No:16/3 Yenişehir
0392 227 62 01
Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi, No:2/4 Ortaköy
0392 223 21 31
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartanı Yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Ada Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
Mağusa / Rana Yontar Eczanesi
Bayraktar Yolu Çanakkale Hüryol Apt.Dış Kapı No:2 Gazimağusa ( Sakızcıoğlu Spor Salonuna Gelmeden Sağda)
0392 366 19 19
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.
0392 365 16 07
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol
0392 714 35 91
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0392 727 82 40