Nöbetçi eczaneler (17 Temmuz 2019)

LEFKOŞA
Deniz Çorba Eczanesi : Belediyebulvarı kıb-etmiraje rest.çaprazı Yenikent Tel:223 72 72
Aşan Eczanesi: Selçuk Avkıran Sok. No: 1 Göçmenköy Tel: 225 5730
GİRNE
Törensel Eczanesi: Beşparmak Cad. Nihat Bağcıer Stadı No: 121/H Çatalköy (Tempo Süpermarket yanı) Tel: 8245713
Gündal Eczanesi: İskenderun Cad. Altınör Apt. A Blok zemin kat No:2 Karakum Tel: 816 0543
GAZİMAĞUSA
Gizem karahasan eczanesi: Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa - Gazimağusa Tel: 3648494
Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No: 1 (Mağusa Tıp Merkezi Yanı) Tel: 365 2989 GÜZELYURT Gilanlı Eczanesi: Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: 7144790