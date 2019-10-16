Nöbetçi eczaneler (16 Ekim 2019)

Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
0392 224 06 11
Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:16/A Marmara
0392 227 92 70
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. No:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
0392 223 34 83
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi No:121
0392 714 46 40
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Karakız So. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
Mağusa / Mağusa Eczanesi
Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2
0392 365 19 20
Lefke / İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
0392 727 82 40