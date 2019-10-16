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Nöbetçi eczaneler (16 Ekim 2019)

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Nöbetçi eczaneler (16 Ekim 2019)
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Lefkoşa / Emel Ataçağ Eczanesi

Atatürk Cad. Şakir Apt. 7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

0392 224 06 11

Lefkoşa / Handegül Günay Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, No:16/A Marmara

0392 227 92 70

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Cad. No:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

0392 223 34 83

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi No:121

0392 714 46 40

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Karakız So. No:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

Mağusa / Mağusa Eczanesi

Liman Yolu Önder AVM yanı, Eşref Bitlis Caddesi Mağusa Port Residence No:2

0392 365 19 20

Lefke / İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

0392 727 82 40

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