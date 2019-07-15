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Gazlı içecekler asidi kaçmadan nasıl saklanır?
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Nöbetçi eczaneler (15 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (15 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi, No: 100/B

0392 228 15 40

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı, Yenikent

0392 224 09 88

Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu

0548 870 84 42

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Halk Bankası vePapageno yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Caddesi No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Halkın Eczanesi

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak

0392 365 01 12

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı, Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

İskele / Mehmet İlban Eczanesi

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Boğaz İskele

0392 371 23 66

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