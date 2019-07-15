Nöbetçi eczaneler (15 Temmuz 2019)

Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi, No: 100/B
0392 228 15 40
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı, Yenikent
0392 224 09 88
Girne / Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
0548 870 84 42
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt. Dük. 1 Yeni Belediye Binası karşısı Halk Bankası vePapageno yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Caddesi No: 75/1 Ziraat Bankası çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Halkın Eczanesi
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak
0392 365 01 12
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı, Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
İskele / Mehmet İlban Eczanesi
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No:9 D Boğaz İskele
0392 371 23 66