Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2019)

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Şht .Gaz. Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
0392 223 51 80
Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03392 227 45 96
Lefkoşa / Yeşim Eczanesi
Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy
0392 225 69 18
Girne / Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
Girne / Karpuzcuoğlu Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Eren İş Hanı No:1 Karakum
0392 816 12 30
Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi
Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası Çaprazı
0392 714 45 18
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
0392 366 33 74
Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu No:168 A (AKAY SAAT) yanı
0392 365 42 80 – 0392 365 26 26
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Vadili Eczanesi
Vadili
0392 397 77 33
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht.Aydın Veledddin Sok. YeniErenköy
0392 374 51 70
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apt. No:3 Çayırova
0533 821 96 06