 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
4 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
54 0
 
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
26 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
9 0
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
14 0
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
52 0
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
46 0
banner82

Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2019)

banner27

Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2019)
banner267

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Şht .Gaz. Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

0392 223 51 80

Lefkoşa / Ayşe Kaptan Eczanesi

50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü

03392 227 45 96

Lefkoşa / Yeşim Eczanesi

Metropol Süpermarkert karışı Taşkınköy

0392 225 69 18

Girne / Önal Aktolga Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 41 42

Girne / Karpuzcuoğlu Eczanesi

Uğur Mumcu Cad. Eren İş Hanı No:1 Karakum

0392 816 12 30

Güzelyurt / Resmiye Ese Eczanesi

Ecevit Cad. No:75/1 Ziraat Bankası Çaprazı

0392 714 45 18

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

0392 366 33 74

Mağusa / Süay Sevinç Eczanesi

Salamis Yolu No:168 A (AKAY SAAT) yanı

0392 365 42 80 – 0392 365 26 26

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Vadili Eczanesi

Vadili

0392 397 77 33

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht.Aydın Veledddin Sok. YeniErenköy

0392 374 51 70

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apt. No:3 Çayırova

0533 821 96 06

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.