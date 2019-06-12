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Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
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Kız öğrenciler aşılanıyor
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Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2019)

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Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2019)
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Lefkoşa / Özün Eczanesi

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

0392 224 12 10

Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı (Çangar Oto çaprazı)

0392 227 39 24

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1

0392 815 00 09

Girne / Nurçağ Eczanesi

Şht.Dursun Özsaraç Sok. No:6/2

0392 815 10 25

Güzelyurt / Gülsen Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7

0392 714 11 90

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu

0392 365 42 40

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği karşısı-Ziraat Bank yanı

0392 365 16 07

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler

0392 371 40 06

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