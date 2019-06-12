Nöbetçi eczaneler (12 Haziran 2019)

Lefkoşa / Özün Eczanesi
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
0392 224 12 10
Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı (Çangar Oto çaprazı)
0392 227 39 24
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı No:1
0392 815 00 09
Girne / Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok. No:6/2
0392 815 10 25
Güzelyurt / Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
0392 714 11 90
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şht. İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mah. Dük No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu
0392 365 42 40
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:43 Mağusa Polis Emeklileri Derneği karşısı-Ziraat Bank yanı
0392 365 16 07
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No: 35, Bahçeler
0392 371 40 06