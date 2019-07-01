Nöbetçi eczaneler (1 Temmuz 2019)

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, N0:29/B Köşklüçiftlik
0392 228 25 72
Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi
Hacet Sok. No:8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
0392 225 61 61
Girne / Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı, No:1
0392 815 00 09
Girne / Sertaç Eczanesi
Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/B
0392 815 90 67
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı
0392 366 19 09
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 53
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87