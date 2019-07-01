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Nöbetçi eczaneler (1 Temmuz 2019)

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Nöbetçi eczaneler (1 Temmuz 2019)
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Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, N0:29/B Köşklüçiftlik

0392 228 25 72

Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi

Hacet Sok. No:8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Girne / Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İşhanı, No:1

0392 815 00 09

Girne / Sertaç Eczanesi

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/B

0392 815 90 67

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı

0392 366 19 09

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The European Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 53

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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