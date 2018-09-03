Yaza Veda Ederken Podyumlardan Sinyallerini Aldığımız 14 Sonbahar-Kış Trendi

Yağmurdu, kavurucu sıcaklardı derken yaz geldi de geçiyor bile. Bazılarımız yazın tadını doya doya çıkarırken birçoğumuz nasıl geçtiğinin farkına bile varmadı. Artık yaz mevsimine veda edip sonbahar sezonunu açmak için son düzlükteyiz diyebiliriz. Peki hazır mıyız ince ceketleri, hırkaları çıkarmaya ve ardından kış için botlar kabanlar bakmaya? Tüm bu işlere kalkışmadan önce bu yıl raflarda, askılarda neler göreceğiz, 2018-2019 sonbahar kış trendi olacak parçalar hangileri bir göz atalım…

1. Vahşi doğadan ilham alan baskılar



Leopar desen dönem dönem modernize edilerek podyumlarda yer alsa da bu sezon sadece leopar değil bir çok vahşi doğa desenini kumaşlarda göreceğiz. Zebradan leopara, önümüzdeki günlerde raflar doğadan izler taşıyacak.

2. Boyundan diz altına; belirsiz vücut hatları



Bu sezon podyumlarda dar ve belirgin vücut hatlarından çok, tüm vücudu örten, çoğunlukla boyundan diz altına kadar inen elbiseler göze çarptı. Ayrıca bu uzun elbiseler birer ceketle tamamlanıyor ve vücut hatları tamamen yok ediliyor.

3. Kışın soğuğunda göz alıcı olmak; ışıldayan kumaşlar



Vinil, lateksi plastik ya da deri. Kumaşın türü ne olursa olsun ön planda ışıltı var. Metalik parlaklar ise elbette uzay çağını çağrıştırıyor ve yine en göz önünde olan uzay grileri oluyor. Bu metalik ve parlak renklere alışsak iyi olacak, bu kış gözümüzü kamaştıracaklar…

4. Hırsızlar çoğalıyor; kar maskeleri



Bir dönemin modası kar maskeleri birçok kişide kötü bir izlenim bırakmış olsa da bu kış sokaklarda çokça göreceğimiz parçalardan olacak. Ancak öyle dümdüz siyah örgülerden değil daha ışıltılı bir halde çıkacak karşımıza. Hırsız algısı, podyum gösterişine bırakacak yerini.

5. İskoç esintileri; tüvit kumaş



2000’lerin başında sıkça kullanılan tüvit kumaş geri dönüyor. Üstelik kabandan eteğe her parçada çıkıyor karşımıza. Kalınlığını sorun etmeyenlerin dolabına ekleyebilecekleri harika parçalara zemin hazırlıyor.

6. Daha ihtişamlı, daha masalsı; pelerinler



Pelerinin o masalsı havasını sevenler varsa bu yıl bol bol hasret giderebilirler. Neredeyse her markanın koleksiyonunda yer alan pelerinleri her desen ve tarza bulmak mümkün olacak.

7. 70’lerden ilham alan toprak tonları



Bu kışın klasik siyah rengini kahverengiye çevirmeye çalışan tonlar toprak tonları olacak. Bu tondaki giysiler model olarak 70’ler olmasa da renklerle yarattıkları hava kesinlikle bizleri 70’lere ışınlayacak.

8. Lahana gibi; kat kat kabanlar ve ceketler



Sert kışları hatırlatan bu trende ayak uydurabilmek özellikle sıcaktan hoşlanmayanlar için oldukça zor olacak. Ancak ceket üzerine kaban ya da ceket üzerine ceket kombinleri podyumda oldukça sık gördük, bakalım sokaktaki yansımaları nasıl olacak…

9. Vazgeçilmeyen tutku; logo takıntısı



Bazıları logo çok göz önünde diye birçok ürünü satın almazken bazıları özellikle göz önünde olmasını istiyor. Göz önünde olmasını isteyenler için ise güzel haber, hemen hemen her marka logolu ürünlerini çeşitlendirmiş durumda.

10. Her tarzda ve her renkte; deriler



Geçtiğimiz yıllarda can bulan deri pantolon modasına diğer ürünlerde ekleniyor ve baştan aşağı deriyle donatışmış bir görüntü çıkıyor karşımıza. Üstelik renkleri siyahla sınırlı kalmıyor, yeşilden maviye birçok seçenek mevcut.

11. Kış tüm sertliğiyle geliyor; kapüşonlar



İster klasik ister spor olsun neredeyse tüm parçalarda kapüşon görmek mümkün bu sezon. Bazen maskülen bazen daha sert görünen kapüşonları sadece sweatshirt’lerde hayal etmeyin.

12. Dev ve karmaşık; form değiştiren ipek eşarplar



İpek eşarplar her ne kadar klasik konumundan kopmasa da bu sezon devleşecekler ve başka eşarplarla bir araya gelerek bambaşka bir stil yaratacaklar. Bazen kabanların üstünde duracaklar bazen ise birer elbise haline gelecekler.

13. Bambaşka bir evren; fütüristik kovboylar



Kovboy tarzı parçalar her dönem çıkıyor karşımıza. Ancak bu defa renkler ve desenler bizi vahşi batıyla modern gelecek arasında bırakıyor.

14. Her sezonun vazgeçilmezi; narin pililer



Uzun t-shirtler ve kazaklar altına kombinlenen midi boy pili etekleri yine çok göreceğiz. Bunların yanı sıra elbiselerde de narin görünümüyle yer alacak pililer.