Pastel renkler dekorasyonda nasıl kullanılır?

Pastel renkleri evinizde en doğru şekilde kullanmak istiyorsanız, önerilerimize göz atın.

Bu sezonun en popüler dekorasyon trendlerinden birisi de pastel renkler. Ancak dekorasyonunuzda pastel renkleri kullanırken dikkat etmeniz gerekenler odadan odaya farklılık gösterebiliyor. İşte pastelleri nerede, nasıl kullanabileceğinize dair birkaç öneri...

Mevsimsel pasteller

İç mekanlar için pastel renkler kullanırken daha yumuşak tonları seçmek önemlidir. Yumuşak pastel tonlar, hafif soluk bir görünme sahiptirler ve evinizde nostaljik bir his yaratırlar. Nötr renkler ile güzel uyum sağlarlar ve mekanlara değişik bir hava katarlar.



Oturma odası

Pastel renkler oturma odasında kullanılacağı zaman, tasarımda sınırları zorlamak önemlidir. Konyak renkli deri antika bir kanepeyi pastel renklerle zenginleştirmek, kesinlikle farklı bir hava yaratabilir. Mavi, pembe ve mor gibi renkler halılarda ya da dekoratif aksesuarlarda kullanıldığında ortama zenginlik katar.

Yemek odası

Ahşap, beyaz boyalı tuğla duvarlar ve endüstriyel unsurlar yemek odalarında oldukça yaygın kullanılır. Ancak, klasik bir bistro sandalyeyi çeşitli tonlarda pastel renklere boyayarak mekanın bütün havasını değiştirebilirsiniz. Yemek odanız daha canlı, yaratıcı ve farklı olacak.



Yatak odası

Yatak odası dekorasyonu için sadece bir pastel renk seçin ve bunu beyaz, gri, bej veya benzeri bir nötr renk ile eşleştirin. Alanı tanımlamak için tek bir nötr renk kullanırken, görsel monotonluğu önlemek için farklı dokulardaki parçalara yönelebilirsiniz. Gri, pembe ve pirinç mobilya kombinasyonu yatak odanızın dekorasyonu için harika bir alternatif olabilir.

Giriş

Evin giriş bölümünde yumuşak mor pasteller ve ahşap parçaları bir arada kullanarak bu küçük alanın daha fonksiyonlu ve dikkat çekici görünmesini sağlayabilirsiniz. Tek bir pastel renk kullanmak da tüm odanın havasını değiştirebilir. Sıradan bir görünümden uzaklaşan antreniz, evinize gelen misafirlerinizi içeriye girer girmez etkileyecektir.



Banyo

Evin en keyifli alanlarından biri olan banyolarda artık nötr beyaz ve tonları yerine pembe ve sarı gibi pastel renkler kullanılabiliyor. Ancak banyonuzda aşırı bir görüntü yaratmamak için renkleri kullanırken nerede durmanız gerektiğini bilmelisiniz.