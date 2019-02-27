Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri

“Yazı sevenler” ve “kışı sevenler” olarak ikiye ayrılsak da, kışın daha karanlık bir mevsim olduğunu kimse inkar edemez. Hem soğuk havalar hem de mevsimin rengi gereği birçok insan kış mevsiminde siyahlara bürünmeyi tercih ediyor. Hatta renkli bir şeyler giyen birini gördüğümüzde “Hayırdır, yazı getirmişsin” şeklinde tepki verdiğimiz de doğrudur. Ama elbette kışın siyah giyilir diye bir kural yok. Biz de bu siyah furyasını aşalım, farklı renklere de göz atalım istedik. İşte kışın vazgeçilmezi botlarda hem kadın hem erkekler için rengarenk bot modelleri…

1. Son dönemin siyahla en büyük savaşçısı: Beyaz bot (Kadın)



Beyaz botlar ve çizmeler hayatımıza adeta ışık hızıyla girdi. Sonbahardan itibaren tüm yeni sezon koleksiyonlarında gördüğümüz beyaz botlar hakimiyetini sürdürecek gibi görünüyor. Bağcıklı olanlar ise günlük kullanıma uygun, konforlu bir görünüm sağlıyor.

2. Siyah dokunuşlar olsun diyenlere: İki renkli bot (Erkek)



Eğer kolay kolay ayakkabı seçemeyenlerdenseniz iki renkli ya da iki parça ayakkabılar kurtarıcınız olabilir. Bu zeytin rengi ve siyahın birleştiği bot ise neredeyse tüm kombinlerinize mükemmel bir şekilde eşlik edecektir.

3. Toprak tonlarının en sıcak eşlikçisi: Taba bot (Kadın)



Kışın en çok kullanılan kahve tonlarında neredeyse sonsuz seçenek var. Bu tonlar bir araya geldiğinde ise en göze çarpanı ve en iddialısı taba rengi oluyor.

4. Rahatlık ve şıklık bir arada: Vizon bot (Erkek)



Kışın şıklık ve rahatlığı bir arada yakalamak oldukça zor. Mevsim şartları ve soğuk havalar bizi konforlu olmaya iterken günlük yaşamda şık kalabilmek için bu vizon rengi bot oldukça kullanışlı olacaktır.

5. Kendimizi iyi hissetmek istediğimiz günlerin kurtarıcısı:Taupe topuklu bot (Kadın)



Kış tüm zor hava şartlarını beraberinde getirse de bazen kendimizi daha iyi hissetmek bazen de özel günlerde üşümemek için topuklu botlar tercih edebiliriz. Taupe rengi yani boz kahverengi bu günlerin kurtarıcısı olabilir.

6. Klasiklerden uzaklaşmak istemeyenlere: Gri bot (Erkek)



Siyah giymekten sıkılıp klasiklerin dışına çıkmak istemiyorsanız muhtemelen tercih edebileceğiniz en havalı renk gri olacaktır. Gri botlar neredeyse her renkle uyum sağlayabilir.

7. Farklı ve renkli görünmek isteyenlere: Bordo bot (Kadın)



Bu tarz botlarda kahve, taba ve hardal renkleri neredeyse herkeste görmek mümkün. Ancak bordo renkte bir bot giydiğinizde muhtemelen çok daha farklı ve renkli görüneceksiniz. Üstelik yalnızca ayakkabınızla kışın bütün kasvetinden bir anda kurtulacaksınız.

8. Gösterişli ve özgün: Kum rengi bot (Erkek)

“Tam kahve değil ama gri de olmasın, kremler çok açık” diyorsanız sizi kum rengi bu botla tanıştıralım. Hem sıra dışı hem klasik sayılabilecek kum rengi bot en sevdiğiniz ayakkabınız haline gelebilir.

9. Rahat ve şık: Sahra rengi bot (Kadın)

“Taba kadar canlı olmasın ama kahverengi kadar da koyu durmasın” diyenlerin vazgeçilmezi olacak sahra rengi düz taban bir modelle birleştiğinde günlük hayatın kurtarıcı olmaya aday bir parça haline geliyor.

10. Canlı ve dinamik: Lacivert bot (Erkek)

Siyahtan sonra en çok tercih edilen renklerden biri de lacivert. Kışın soğuk havalarla birlikte lacivert botlar siyahtan kurtulmak isteyenlerin ilk tercihi haline gelebilir.

11. Ara renkleri sevenlere: Vizon bot (Kadın)

Smart casual, yani rahat şıklığı sevenler için düz tabanlı ancak spor olmayan botlar adeta kurtarıcı parçalar oluyor. Vizon ise böyle modellerin her kombine uyum sağlayabilen rengi haline geliyor.

12. Spor ve havalı: Haki bot (Erkek)

Haki renk özellikle kışlık ceket ve montlarda da sık sık tercih edilen spor bir renk. Haki montlarla oldukça uyumlu olacak bu haki botlar ise bu sebeple sık tercih edilenler arasında.

13. Kışın grisine inat: Mavi bot (Kadın)

Kışın klasiğin dışına çıkıp enerjik bir renk tercih etmek isteyenler için bu mavi bot oldukça iyi bir seçenek olabilir. Üstelik birçok renkle de kolayca uyum sağlayacaktır.

14. Trendleri takip edenlere: Taba bot (Erkek)

Trendleri takip ederek modern ve salaş bir görünüm isteyenler için bu bağcıklı taba rengi bot mantıklı bir seçenek olacaktır.

15. Metalik trendi eskimiyor: Çelik Bot (Kadın)

Modadan dekorasyona, kozmetikten otomotive; metalik ışıltılar son yılların en sevilen trendlerinden. Siyah zımbalı ve kemer detaylarıyla stilinize fütüristik bir dokunuş katabilirsiniz.