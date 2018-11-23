Büyük beden ceket modası

Her sene birkaç yıl geriye gidiyor gibiyiz... Bu yılın trendlerinden biri de oversize ceketler!

Son yıllarda 70'ler, 80'ler ve son olarak 90'lar modasının revize edilmiş halleriyle karşı karşıyayız.

Hemen her marka bu dönemlerdeki koleksiyonları inceleyip döneme uygun kıyafetler tasarlıyorlar.

Sokaklarda görmeye başladığımız moda akımları arasında şu sıralar göze çarpan bir akım var: Over size ceketler!

Bedene tam oturmayan, dökümlü duran tüm ceketler ve hatta montlar için bu kalıbı kullanabiliriz.

Annenizin ve hatta büyükannelerinizin dolaplarını karıştırırsanız bu döneme ait birçok parçayla karşılaşacaksınız.

Her yıl ve hatta her sezon değişen modaya ayak uydurmak yerine kendi tarzınızı benimseyin ve buna göre hareket edin.

Bilin ki moda geçicidir tarz kalıcı!