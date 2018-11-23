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Büyük beden ceket modası

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Her sene birkaç yıl geriye gidiyor gibiyiz... Bu yılın trendlerinden biri de oversize ceketler!

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Büyük beden ceket modası
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Son yıllarda 70'ler, 80'ler ve son olarak 90'lar modasının revize edilmiş halleriyle karşı karşıyayız. 

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Hemen her marka bu dönemlerdeki koleksiyonları inceleyip döneme uygun kıyafetler tasarlıyorlar. 

 

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Sokaklarda görmeye başladığımız moda akımları arasında şu sıralar göze çarpan bir akım var: Over size ceketler!

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Bedene tam oturmayan, dökümlü duran tüm ceketler ve hatta montlar için bu kalıbı kullanabiliriz.

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Annenizin ve hatta büyükannelerinizin dolaplarını karıştırırsanız bu döneme ait birçok parçayla karşılaşacaksınız.

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Her yıl ve hatta her sezon değişen modaya ayak uydurmak yerine kendi tarzınızı benimseyin ve buna göre hareket edin. 

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Bilin ki moda geçicidir tarz kalıcı!

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