Bulunduğunuz ortamda fark yaratmak için

Çalışma odasının zihninizi açması ne kadar önemliyse, oturma odanızın yaydığı huzur da o kadar değerli. İşte bu nedenle, dekore edilen mekanda rengin öneminin altını çizmek istedik.

İlk adım önemli

Evinize girerken sizi karşılayan yani giriş kısmında kullanılan renk çok önemli. Misafirleriniz için de ilk intiba anlamında ayrı bir yeri olan bu alanda değer taşıyan bu alanda turuncu, sarı, bej veya gri kullanabilirsiniz. Çünkü bu renkler kullanıldıkları her alanda kişiye huzur verir.

Strese son

Pek çoğumuzun günü koşuşturmayla geçiyor. Bu yorgunluğa bir de stres eklenince kendimizi evimize zor atıyoruz. İşte tam bu noktada evimizin salon ve oturma odaları kurtarıcımız oluyor. Her iki alanda da sakin bir ortam yaratmak için mavi ve yeşilin açık tonlarını kullanabilirsiniz. Stresinizi atmaya yardımcı diğer renkler arasında beyaz ve nötr renkler yer alıyor.

Banyo ve mutfak

Bir evde hijyeni ilk akla getiren iki mekan banyo ve mutfaktır. Her ikisinde de temizliği çağrıştıran beyaz, bej gibi renkleri kullanmak, sağladığı kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlar. Mutfağınızda kırmızı rengi iştah açıcı etkisi ve sarı rengi ise hazmetmeye sağladığı kolaylık sayesinde tercih edebilirsiniz. Banyoda SPA etkisi yaratmak için ise mor, mavi ve yeşilin açık tonlarını seçebilirsiniz.

Mışıl mışıl bir uyku…

Bir sonraki güne zinde başlamanın altın kurallarından biri de konforlu bir uyku. Bunu sağlamak için yatak seçiminden ışıklandırmaya özen gösterilmesi gereken pek çok faktör var. Başarılı bir dekorasyon ve deliksiz bir uyku için yatak odalarında açık renkleri tercih etmek çok daha doğru. Gökyüzü mavisi, uçuk pembe ve doğayı anımsatan yumuşak renkler yatak odasına huzur getiren tonlardandır.

İki önemli tüyo

Evinizi dekore ederken, duvar rengi seçiminde boyayacağımız mekanın cephesi, tavan-zemin mesafesi ve kullanım amacı büyük önem taşır. Basık tavanları duvar renginden bir ton açığa boyamak mekanı büyük gösterir. Cephesi güneye bakan evleri koyu, kuzeye bakanları açık renge boyamak ortamı daha ferah gösterir.