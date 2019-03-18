Bahar Gardırobunuzu için stil önerileri

Mart ayı belki de kıyafet bulması en zor ama tarzınızı konuşturmak için en uygun mevsim olabilir. Değişen hava durumuna ayak uydurmanın gerçek bir sınav olduğu bahar aylarında uzun zamandır kombinlemek istediğiniz ceketlerinizi/blazerlarınızı dolaptan çıkarabilirsiniz.

Layering (kat kat giyinmek) yapmak ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak için muhteşem bir fırsat. Bahar ayları için herkesin dolabında bulunmasını tavsiye ettiğimiz birkaç parça var. Vücut tipinize ve kendi tarzınıza göre seçebileceğiniz bir trençkot (bu sezon oversize modellere yönelmenizi tavsiye ederiz), pastel tonlarda bir blazer, renkli bir günlük elbise dolabınızın baş köşesinde yerini alabilir. Peki ya sıradanlıktan nasıl kurtulacağız? Bu yazımızda klasik bahar gardırobunuzu bir üst seviyeye taşımak için dolabınıza ekleyebileceğiniz parçaları ve stilleri derledik. Umarız ilham kaynağınız olur, iyi okumalar.

1. Bantlı/ şeritli sandaletler



Açık ayakkabılarınızı dolaptan çıkarmanın vakti geldi bile. Bu sezon bantlar ne kadar ince o kadar iyi diyebiliriz. Özellikle küt tabanlı modeller öne çıkıyor. Birçok marka koleksiyonlarına bu tarz açık sandaletleri kattılar bile.

2. Beyaz İspanyol Paça



90’lar bangır bangır geri geliyor diyoruz bir süredir. İspanyol paça ve culotte kesimli pantolonlar da kendini tekrardan kabul ettirmiş oluyor böylece. Beyaz kot pantolonları pejmürde bulanlardansanız sizin fikrinizi değiştirmeye geldik. Dar kesimlerden uzak durduğunuz sürece beyaz pantolonlar oldukça tarz olabilir. Bahar gardırobunuza ekleyeceğiniz ispanyol veya culotte paça beyaz bir jean hem fazla iddialı gözükmeyecek hem de sizi anında daha toparlanmış ve stil sahibi gösterecek.

3. Midi pileli etek



Pileli etekler bu bahar Instagram’ı ele geçirecekler bizden söylemesi. Hemen hemen her tarza uygun renklerden ve kumaşlardan edinebileceğiniz bu etekleri havalar halen serinken ince trikolarla kombinleyebilirsiniz. Havalar ısındığı anda iddialı renkte tercih edeceğiniz eteğinizi basic bir tişört veya crop top ile kombinlerseniz oldukça stil sahibi görünebilirsiniz. Seçenekleriniz sonsuz. Spor ayakkabı ile günlük kullanabileceğiniz gibi ince topuklu bir stiletto ile gece çıkmaya bile hazır olabilirsiniz.

4. İnci Aksesuarlar



Bu bahar bizim favori akımımız inci aksesuarlar. Karl Lagerfeld’e bir selam çakın ve hemen kendinize bir inci küpe edinin. Merak etmeyin inci artık asla sıkıcılık demek değil. Birçok büyük ve küçük tasarımcı koleksiyonlarına modern bir eğilimle incileri kattılar. Özellikle deforme ve yamuk formlu inciler bizim favorilerimiz. Muntazamlıktan uzak ve kusurların güzelliğini öne çıkaran bu tasarımlara göz atmayı unutmayın. Minimal tasarımlara yönelirseniz 21. yüzyıla uygun bir Chanel havası estirebileceğinizi garanti ediyoruz.

5. Deri Gömlek



Kulağa alışılmadık geliyor değil mi? Normal deri ceketlerimize ne oldu? Evet bahar gelmesi demek deri ceket ve beyaz tişört estetiğini ortaya çıkarmak demektir aslında. Bu bahar klasik bir bahar olmayacak demiştik size. Bu sezon Isabel Marant, Nanushka, Victoria Beckham ve Ganni gibi tasarımcılar deri gömlekleri geri getirdiler. Bu işe çok sevindik desek yeridir. Deri gömleklerinizin en yakın dostu trençkotlarınız olacak bizden söylemesi. B