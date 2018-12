2019 Yılında Trend Olacak 10 Çanta Modeli

Çantalar… Asla yeteri kadar olamazlar. Bunun ne demek olduğunu çanta severler çok iyi bilir. Her kıyafete, her renge, her sezona ve dönemin trendlerine göre yeni bir tane edinilmesi gerekir. 2018 yılını geride bırakmakta olduğumuz bu soğuk kış günlerinde, karşınıza içinizi ısıtacak bir yazıyla geliyoruz. 2019 çanta modelleri! Bu sene oldukça radikal formlar karşımıza çıkacak olmasına rağmen, iki senedir piyasada olan bel çantalarının etkisi hâlâ şekil değiştirerek önümüze gelmeye devam ediyor. Geriye dönüş akımı 90’lı yıllardan bizi yakalıyor ve vintage çantaların yeniden uyarlanması olarak karşımıza çıkıyor. Siz de gerçek bir çanta severseniz bu listemiz çok hoşunuza gidecek, okumaya devam edin!

1. Kolye çantalar Senenin en küçük ama bir o kadar iddialı modeli, bu kolye çantalar olacak. Bu yeni tasarım ürünü büyük tartışmalara sebebiyet verecek gibi gözüküyor. Tasarlanırken fonksiyonelliği ön plana alan bu çantalarda estetik detaylardan da kaçınılmamış. Görünüşe göre bu sene eller serbest! 2. Klipsli çantalar Eski bozuk para çantalarını hatırlayanlara bu çantalar hiç de yabancı gelmeyecek. O küçük bozuk para cüzdanlarını birkaç kat büyütmüşler izlenimi veren bu çantalar geçmiş yılların havasını günümüze taşıyor ve yıllardır sönmeyen vintage ateşini bir kez daha körüklüyor. 3. Transparan çantalar

2019’un özellikle ilkbahar/yaz aylarında bol bol şeffaf çanta göreceğiz. Su geçirmemeleri biraz olsun fonksiyonellik kazandıran bu çantalar bizim ilgimizi ilk olarak şık ama bir o kadar da basit formuyla Sally Lapointe defilesinde çekti. Bej deri detaylı bu plastik çanta klasik bir modeli sıkıcılıktan çıkarmış. 4. İkili çantalar Birkaç sezondur bu trendi görmekteyiz aslında ama 2019 yılı defilelerindeki yoğun kullanımı artık buna kalıcı bir durum dedirtti. İlk olarak Karl Lagerfeld for Chanel için tasarlanan ikili çanta trendi kısa sürede herkesi etkisi altına aldı. Zaten günümüz dünyası için geç bile kalınmış bir trend olduğunu düşünüyor, “kime bir çanta yetti ki?” diye soruyoruz. 5. Küre çantalar Mimariden ve modern sanattan esinlenen bu küre formlu çantalar size klasik clutch’larınızı anında unutturmaya geliyor. Tek sıkıntıları çok fonksiyonel olmamaları, yuvarlak şekli yüzünden bazı boylarına telefonunuz bile sığmayabilir. 6. Vintage çantalar

Annenizin gençlik çantasını bavullardan çıkarma vakti geldi! Devir eskiye dönüş devri. İyi korunmuş bir vintage çanta stilinizdeki en basic parçayı bile ilgi çekici kılabilir, tarzınıza yaptığınız şık bir eklemeye dönüşebilir. 7. Deniz kabuğu çantalar Deniz kabuğu şeklindeki çantalar, yaz ayları için birebir olan modellerden. Çoğu yeni formda yaşadığımız gibi fonksiyonelliğinden şüphe ettiğimiz, “ben buna bir şey sığdırabilecek miyim yahu?” diye düşündüğümüz bir şekli olsa da güzelliklerine laf edemiyor ve bu yeni trendi severek kabulleniyoruz. 8. Tüylü çantalar Son birkaç senedir tüy olsun, kürk olsun ayırt etmedik uçuşsun, yumuşak olsun, bizim olsun dedik ve bağrımıza bastık. Bu sene artık kürk ve fringe modası çantaları da vurmuş durumda siz de durmayın hemen kendinize böyle bir çanta edinin. 9. Kemer çantalar Kemer çantalar kesinlikle bel çantalarının daha havalı, daha genç ve daha tarz sahibi kuzeni gibi. Bu çanta tam da stil sahibi meşgul insanlar için tasarlanmış gibi duruyor. Burberry, Fendi, Chanel, Chloe ve Jacquemus gibi önemli markaların çoğu bu formda çantalarını 2019 kreasyonlarında sergilediler. Bizden söylemesi, en kısa zamanda bir kemer çanta edinin! 10. Krokodil çantalar 2018’in sonları bizim için hayvan desenlerinin yükselişi demek oldu. 2019’da da bu moda tam gaz devam ediyor ve bu sefer çantalardaki krokodil deseni/kabartması olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça elegant bir görünüm sağlayan bu çantalar, eski klasik hallerindeki alışkanlıkları yıkıyorlar ve yeni renklerde, formlarda ve boyutlarda karşımıza çıkıyorlar. Bonus: Her sezon yeni formlar Tabii ki her sezon öne çıkan parçalar oluyor ama bunun yanında tasarımcılar her sene geometrinin sınırlarını zorlayarak yeni eserler ortaya koymaktan geri kalmıyor. Klasik formlardan uzun bir süre vazgeçemeyecek olsak da yenilikçi tasarımlara da bayılıyoruz!