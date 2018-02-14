2018 pantolon trendleri

Etekler harika, elbiseler muhteşem ancak pantolonlar bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Kolay kombinlenebilir olmasının yanı sıra hareket rahatlığı da sağlıyor. 2018 yılının pantolon trendlerini sıraladım. İşte 2018'in favori 6 pantolon trendi:

Eşofman detaylı pantolonlar

Eşofman altıyla dolaşmanın rahatlığı çok az şeyde var. Ancak bütün gün, her yere eşofman altıyla gidemeyiz. Eşofman detaylarına sahip spor bir pantolon bu noktada tam işinize yarayacak parça. Ayrıca bu sezon çok moda.

Koyu renk kotlar

Son yıllarda mom ve açık renk kotlar revaçtaydı. 2018'de ise klasik koyu renk kotlar yükseliyor. Koyu renk kotların ağırlığı malum. Bunun yanı sıra ince gösterme avantajına sahip. Daha kolay kombinleniyor oluşu da bir artı.

Paperbag pantolonlar

2018'de paperbag terimine aşina olsanız iyi edersiniz. Paperbag yani kese kağıdı bel detayına sahip pantolonlar 2018'in favorileri arasında yer alıyor. Oldukça sofistike ve rahat oluşu sebebiyle benim de favorilerim arasında. Boğazlı dar bir badiyle çok havalı gözükeceğiniz gibi beliniz de ekstra ince gözükecek.

Ekoseli pantolonlar

Ekoseli kumaşlar genellikle okul üniformalarını ve oduncu gömleklerini hatırlatır. 2018 yılında ekoseli kumaş hafızanız ekoseli pantolonların şıklığıyla güncellenecek. Bu pantolonlar spor şık kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak. Beyaz spor ayakkabılar veya oxfordlarla kombinleyebilirsiniz.

Abartılı paçalar

Boyfriend ve mom jeanlerin hayatımıza girişiyle kıvrık pantolon paçalarını görmeye fazlasıyla alıştık. 2018 yılında biraz daha abartılı kıvrılmış pantolon paçalarına alışacağız gibi görünüyor. Bu tarzı yüksek bel kotlarınızda deneyebilirsiniz. Dikkati ayakkabılarınıza çekmek için çok havalı bir yöntem.

Kargo pantolonlar

(Ne yazık ki) kargo pantolonlar 2018'de boyfriend pantolonların yerini alıyor. Tek iyi tarafı rahat oluşu. Her moda olanı giyecek değiliz zaten. Bence siz de sırf moda diye giymeyin.