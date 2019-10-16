YDÜ’de 154’üncü sergi

Kazakistanlı dört ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçıların hazırladığı 25 eserden oluşan karma sergi, Ulaştırma Bakanı Atakan tarafından açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları Andrey Orazbeyev’in 90 eserinin bulunduğu ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi, Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev’a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıldı.

Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat İletişim Fakültesi sergi salonunda yer aldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ konuşmasında; kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan bir üniversite olduğunu ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullandığını vurguladı.

Şanlıdağ şöyle dedi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında son 10 ayda Kampüste 100’ün üzerinde çalıştay yapıldı ve 149 Sergi açıldı. Halihazırda Kampüste 9 Sergi sanatseverlerle buluşmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 15 bine yakın eser yarattı. Hedef 20.000 eser.

Bu 154’üncü sergi. Sanatçılarımıza Üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Ve tam 40 yıldır, Günsel ailesi, tüm yatırımlarını bu coğrafyada yani ülkesine yapmaktadır. Başarı öyküsü arayanlar Yakın Doğu’ya bakmalı. Orada gerçek vatanseverleri göreceklerinden hiç kuşkum yok. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk içerisindeyiz, bu yolculuk Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliği ile sürmektedir.’’

Kazakistanlı sanatçı Andrey Orazbayev ise konuşmasında; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmaktan onur duyuyorum. Türk dünyasının birleşmesi çok önemli ve asil bir vazifedir. Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel’e, bu görkemli projeye katkımı sunma fırsatı verdiği için çok müteşekkürüm. Rahat çalışma koşullarını sağlayan, destek ve ilgi gösteren herkese çok minnetarım. Tüm kalbimle başarı, refah ve iyi şanslar diliyorum.” dedi.

İletişim Fakültesi sergi salonunda açılan sergilerde ise Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Nurlan Shilibayev ise, başta Kurucu Rektör Dr.Suat Günsel hocam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi kapsamında Suat hocanın bizlere sunduğu koşullar o kadar güzel ki tekrar teşekkür eder bu projede yer alan tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim ifadelerini kullandı.

Kişisel Sergisi açılacak Kazakistanlı Sanatçı Sultan Amanzhol da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve Türk halk sanatçılarının katıldığı uluslararası bir düzeyde olan sergide bulunmaktan son derece mutluyum. Başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e olmak üzere Projeyi hayata geçirenlere katkı koyan herkese teşekkür ederim. Bu bizim için büyük bir emektir. Projeye dahil olan arkadaşlarımı kutluyor, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Turar Tulayev de, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin kurucuları arasında yer almamızı sağlayan Suat Hocamız başta olmak üzere projede emeği geçen tüm sanatçı dostlarım adına sıcak karşılamanız ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

Kazakistanlı sanatçı Galymzhan Suyunov ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti harika bir ülke. Kıbrıs adasının yeşiline, doğasına hayran kaldım. Sıcak karşılamanız,misafirperverliğiniz ve dostluğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ise kısa bir konuşma yaparak sanat bilim kültürler arasında bir köprü kurulduğunu ve bu kurulan köprüde ortaya çıkan eserlerin hepsinin burada yapıldığını ve bu topraklardan esinlenerek ortaya çıkmış kazanımlar olduğunu ifade eden Bakan, bu gördüklerimden gurur duyduğunu sporda kültürde sanatta bilimde çok yol katedildiğini sözlerine ekledi. Bu ve benzeri alanlarda kurulan ve kurulacak olan yeni girişimler yapacak olanlara ve bu girişimlerinden dolayı başta kurucu Rektör Suat Günsel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel tarafından Kazakistanlı kişisel resim sergisi sanatçıları; Andrey Orazbayev’e Gümüş Anahtar onur ödülü ve Uluslararası Resim Ustaları Uluğ Beg ödülü, Sanatçı Galymzhan Suyuno’ya, Sanatçı Turar Tulayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, sanatçı Sultan Amanzhol’a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü ve Karma Resim Sergisine eserleri ile katılan Kazakistanlı sanatçılar Nurlan Shilibayev, Ganiya Chagatayeva, Meldekhan Kassymbek, Sadir Karibay ve Renat Yelubayev’e Teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonu ve İletişim Fakültesi sergi salonlarında yer alan sergiler 25 Ekim 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.