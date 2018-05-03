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Türkülü halaylı eğlence

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Letafet Bar’da sahne alan sevilen sanatçı Soner Olgun, geniş repertuarı yanında söylediği Kıbrıs türküleriyle de ayakta alkışlandı

Türkülü halaylı eğlence
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Muhteşem eğlenceli Cumartesi geceleri Letafet Bar’da hız kesmiyor. Mekanda geçtiğimiz hafta sonu müthiş bir müzik ziyafeti yaşandı.

Yoğun konser trafiğine, geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul’daki konserleri ile devam eden sevilen sanatçı Soner Olgun, bir haftalık aranın ardından yeniden Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu.

Letafet Bar’da gece eşi Özlem Olgun ve Orkestra yönetmeni Utkan Marangoz’un seslendirmiş olduğu şarkılarla başladı. ‘’Eklemedir Koca Konak’’ türküsüyle geceye katılan misafirleri selamlayan Soner Olgun muhteşem bir sevgi seli ile karşılandı. Geniş bir repertuar sunan sanatçı Kıbrıs türkülerinden ‘’Mağusa Limanı ve Dillirga’’şarkılarını da seslendirdi.

Mekandaki coşku ve eğlence konukların ayağa kalkıp eşlik etmesi ve halay çekmesi ile zirveye taşındı. Çok seçkin konukların katıldığı  gecede Vakıflar Bankası personeli doyasıya eğlenip yoğun bir haftanın stresini attı. Birçok kutlamanın yapıldığı mekanda yine eğlence hız kesmedi.

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