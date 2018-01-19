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Tepede eğlence tam gaz

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Meril Restoran’da düzenlenen hafta sonu eğlencelerinde, konuklar mekanın daimi sanatçılarının şarkıları ve Özlem Sultan’ın danslarıyla coşku dolu saatler yaşadılar

Tepede eğlence tam gaz
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Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı eğlence bir başka yaşandı.

Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Burçin ve klavyede İrfan, hareketli şarkıları ile konuklara doyumsuz eğlence sunarlarken Özlem Sultan ise danslarıyla mekana renk kattı.

Herkes doyasıya eğlenirken, eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadı.

Gecede yapılan sürpriz doğum günü kutlamaları da geceye ayrı bir güzellik katarken, konuklar eğlencenin tadına vardılar.

 

 

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