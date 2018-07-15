Megastar olarak anılan ünlü şarkıcı Tarkan'ın bir kız bebek sahibi olduğu belirtildi. İlk kez babalık sevinci yaşayan sanatçının eşi Pınar Tevetoğlu ile çocuğuna Liya ismi verildiği açıklandı

Ünlü şarkıcı Tarkan baba oldu. 45 yaşındaki müzisyen, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı. Megastar, babalık sevincini sosyal medyadan böyle duyurdu: "Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)

Güneş gibi doğdu hayatımıza.

Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, kızlarının Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğduğu belirtildi. Pınar Dilek ile Tarkan beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılının mayıs ayında Megastar'ın Tarabya'daki villasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti.