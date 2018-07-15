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Tarkan baba oldu

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Megastar olarak anılan ünlü şarkıcı Tarkan'ın bir kız bebek sahibi olduğu belirtildi. İlk kez babalık sevinci yaşayan sanatçının eşi Pınar Tevetoğlu ile çocuğuna Liya ismi verildiği açıklandı

Tarkan baba oldu
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Ünlü şarkıcı Tarkan baba oldu.

45 yaşındaki müzisyen, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı.

Megastar, babalık sevincini sosyal medyadan böyle duyurdu:

"Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)
Güneş gibi doğdu hayatımıza.
Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..." 

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, kızlarının Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğduğu belirtildi.

Pınar Dilek ile Tarkan beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılının mayıs ayında Megastar'ın Tarabya'daki villasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti.

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