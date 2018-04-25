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Sıla büyüledi

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Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan ünlü şarkıcı Sıla, söylediği parçaları ve zerafetiyle konukları büyüledi

Sıla büyüledi
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Merit Crystal Cove Hotel sahnesinde hayranlarının karşısına çıkan Sıla, sahneye giydiği iki ayrı kıyafeti, sevilen parçaları ve enerjisiyle konuklarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Balo salonunda özel olarak kurulan sahnede yaklaşık bin 200 hayranının karşısına çıkan Sıla, alkışlar arasında başladığı performansının temposunu hiç düşürmedi.

İlki beyaz, ikincisi ise siyah olmak üzere birbirinden şık iki ayrı kıyafet ile sahne alan ünlü şarkıcı Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Konuklarına kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür eden Sıla, ekip arkadaşlarının tamamını tanıttı. Müzisyen arkadaşlarından korumasına ve asistanına kadar tüm ekibini tek tek tanıtan Sıla, konuklardan büyük alkış aldı.

Sıla kadar sahnede hareketli bir performans sergileyen müzisyenleri, konukların yerlerine oturmayarak hareketli parçalarda sürekli dans etmelerini sağladı. Sıla, gecenin sonunda vokalistlerini yanına alarak “Afitap” isimli parçayı seslendirdi. “Çok güzel bir geceydi. Herkese çok teşekkür ederim” diyerek konuklarını selamlayan Sıla, alkışlar arasında performansını sonlandırdı.

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