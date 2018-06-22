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Serdar Ortaç’la nostaljik bayram

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Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Serdar Ortaç, konuklara nostaljik bir bayram gecesi yaşattı

Serdar Ortaç’la nostaljik bayram
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Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Serdar Ortaç, bayram tatilinde hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Özel olarak tasarlanan sahnede konuklarının bayramını kutlayarak performansına başlayan Serdar Ortaç, “Bu gece 1994’ten beri yazdığım şarkıları dinleyeceksiniz. Bu gece bizim gecemiz olacak. İyi bayramlar” diyerek sevenlerini selamladı.

Sevilen şarkılarının pek çoğunu hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Serdar Ortaç, hareketli parçalarıyla da özellikle kadınların yerlerine oturmalarına müsaade etmedi. Kendisini dinleyenler arasında bulunan annesini de selamlayan Serdar Ortaç, “Annem burada olduğuna göre onun en sevdiği şarkıyı söyleyeceğim. O, bu parçayı dinlediğinde patlayacağını söylemişti” diyerek “Kırmızıyla moruyla” isimli şarkısını seslendirdi.

 

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