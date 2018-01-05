Retro, 2018’e de bomba gibi girdi

Yeni yıl gecesi eğlencesine eğlence katan Retro Lounge yine coşku dolu bir gece yaşattı. Başarılı violonisti olan Suay Doğanay’ın da sahne aldığı gecede eğlencenin nabzı bir an olsun düşmedi

Eğlence denilince ilk akla gelen mekanlardan Girne’deki Retro Lounge Bar yeni yıl akşamında da yine eğlenceyi doruğa taşıdı. DJ Ümit Akdeniz ile başlayan muhteşem eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Gecenin özel konuğu Türkiye’nin en güzel ve en başarılı violonisti olan Suay Doğanay, Mert Özkaya ile performans gösterdi. Harika sahne ve keman şovu ile gelen konukları büyüleyen Suay Doğanay yeni yıl eğlencesine renk kattı.

Eğlencenin nabzının bir an olsun düşmediği geceye unutulmaz performanslar imzasını attı. Yeni yıl coşkusunun doruklarda yaşandığı çılgın eğlence renkli görüntülere sahne oldu.

Ayrıca muhteşem gece Retro Lounge için de oldukça önemli idi. Mekan sahibi Gamze Yücel ortağı olan Mehmet Özkan’ın doğum günü için oldukça özel sürprizler hazırlayarak geceyi renklendirmeyi başardı.

Coşku dolu, eğlence dolu, müzik dolu bir gece yaşandı.