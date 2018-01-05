banner107
banner69
40 0
39 0
 
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
42 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
32 0
79 0
banner108

Retro, 2018’e de bomba gibi girdi

banner27

Yeni yıl gecesi eğlencesine eğlence katan Retro Lounge yine coşku dolu bir gece yaşattı. Başarılı violonisti olan Suay Doğanay’ın da sahne aldığı gecede eğlencenin nabzı bir an olsun düşmedi

banner109
Retro, 2018’e de bomba gibi girdi
banner87

Eğlence denilince ilk akla gelen mekanlardan Girne’deki Retro Lounge Bar yeni yıl akşamında da yine eğlenceyi doruğa taşıdı. DJ Ümit Akdeniz ile başlayan muhteşem eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Gecenin özel konuğu Türkiye’nin en güzel ve en başarılı violonisti olan Suay Doğanay, Mert Özkaya ile performans gösterdi. Harika sahne ve keman şovu ile gelen konukları büyüleyen Suay Doğanay yeni yıl eğlencesine renk kattı.

Eğlencenin nabzının bir an olsun düşmediği geceye unutulmaz performanslar imzasını attı. Yeni yıl coşkusunun doruklarda yaşandığı çılgın eğlence renkli görüntülere sahne oldu.

Ayrıca muhteşem gece Retro Lounge için de oldukça önemli idi. Mekan sahibi Gamze Yücel ortağı olan Mehmet Özkan’ın doğum günü için oldukça özel sürprizler hazırlayarak geceyi renklendirmeyi başardı.

Coşku dolu, eğlence dolu, müzik dolu bir gece yaşandı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.