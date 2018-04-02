Petro-Rula-Panço’yla gümbür gümbür eğlence

Petro-Rula-Panço’yu sahnesinde bir kez daha ağırlayan Merit Lefkoşa Hotel&Casino, konuklara yine unutulmaz bir gece yaşattı

Adanın en güzel Greek gecelerine ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel&Casino konuklarından gelen yoğun istek üzerine Petro-Rula-Panço’yu sahnesinde bir kez daha ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konukların da keyifle eşlik ettiği gecede, kalite ve eğlencenin bir arada bulunduğu mükemmel bir atmosfer yaşandı.

Panço ve Rula’nın kendilerine özgün ses tonları ile söyledikleri parçalar ve Petro’nun Zeybekiko performansı hafızalara kazındı.

Seslendirilen şarkılardan hafızalarda kalanlar:Rumca olarak Fervgo,Ola Se Thimizoun,Çiftetelli Turkiko,Aman Katerinamu;Türkçe olarak Olmasa Mektubun, Telli Telli Turna, Sallasana Mendilini, Çapkın, Aman Cevriye Hanım oldu.

Misafirlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Türkçe ve Rumca parçalarla dans pisti bir an olsun boş kalmadı. Bir aile olarak bu işe gönül veren Petro(baba), Rula(anne), Panço(oğul) misafirleriyle aile gibi yakın olan Merit Lefkoşa Hotel&Casino ile harika bir uyum sergilediler.

Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden Grup Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını ileterek sahneden ayrıldılar.