 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şenkayalar kupası Cihangir'in
Şenkayalar kupası Cihangir'in
102 0
44 0
 
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
191 0
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
7 0
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
60 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
38 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
10 0
banner82

Palm Beach’te Gülşen fırtınası

banner27

Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, Arkın Palm Beach Hotel’de müzik ziyafeti yaşattı

Palm Beach’te Gülşen fırtınası
banner267

Türkiye’nin pop müzikteki güçlü ismi Gülşen, Gazimağusa'nın güzide otellerinden Arkın Palm Beach Hotel’de bayramın ikinci gecesi muhteşem bir konser verdi.

Güzel sesiyle gönüllerde taht kuran sanatçı, en güzel şarkılarını konukları için seslendirirken, istekleri de geri çevirmedi.

Transparan kıyafetiyle herkesi kendine hayran bırakan Gülşen, performansıyla da büyük beğeni topladı.

"Bir İhtimal Biliyorum,"Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Bangır Bangır" gibi birçok sevilen şarkısını seslendiren Gülşen, Arkın Palm Beach Hotel'in konuklarını coşturdu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.