Palm Beach’te Gülşen fırtınası

Pop müziğin güçlü ismi Gülşen, Arkın Palm Beach Hotel’de müzik ziyafeti yaşattı

Türkiye’nin pop müzikteki güçlü ismi Gülşen, Gazimağusa'nın güzide otellerinden Arkın Palm Beach Hotel’de bayramın ikinci gecesi muhteşem bir konser verdi.

Güzel sesiyle gönüllerde taht kuran sanatçı, en güzel şarkılarını konukları için seslendirirken, istekleri de geri çevirmedi.

Transparan kıyafetiyle herkesi kendine hayran bırakan Gülşen, performansıyla da büyük beğeni topladı.

"Bir İhtimal Biliyorum,"Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Bangır Bangır" gibi birçok sevilen şarkısını seslendiren Gülşen, Arkın Palm Beach Hotel'in konuklarını coşturdu.