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Palm Beach Hotel’de Beach Party sezonu açıldı

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Arkın Palm Beach Hotel, sezonun ilk Beach Party organizasyonunu Mağusa’nın tanınmış isimlerinden Tanya adına gerçekleştirirken, keyifli saatler yaşanmasına katkı koydu

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Palm Beach Hotel’de Beach Party sezonu açıldı
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Mağusa’nın sevilen otellerinden Arkın Palm Beach Hotel, 2019 Beach Party sezonunu açtı.

Her yıl yaz sezonu boyunca düzenlediği Beach Party organizasyonlarıyla Mağusa bölgesinde ses getiren Arkın Palm Beach Hotel bu sezon da adından söz ettirecek organizasyonlara imza atmaya hazırlanıyor.

Sezonun ilk Beach Party organizasyonunu Mağusa’nın tanınmış isimlerinden Tanya adına gerçekleştiren otel, yaz sezonunu kum koltuklarda beach birthday party organizasyonu ile açtı.

Arkın Palm Beach Otel’in eşsiz sahilinde gerçekleşen birthday party organizasyonunda Tanya’nın davetlisi konuklar eğlenceli saatler yaşarken, otelin sunduğu ikramlar ve çeşitli soğuk - sıcak mezelerle unutulmaz bir organizasyona imza atıldı.

  

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