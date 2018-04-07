Palm Beach çalışanları coştu

Mağusa’nın güzide otellerinden Arkın Palm Beach Otel’de geleneksel personel yemeği gerçekleştirildi; çalışanlar coşkulu bir gece geçirdi

Arkın Palm Beach Otel, 8. personel yemeğini geçtiğimiz Salı gecesi otel çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirdi. Tüm personelin katıldığı yemekte çalışanlar doyasıya eğlendi.

Otel direktörü Erbil Arkın, Arkın Palm Beach’i yaparken çok uğraştık ve çok kez gidip geldim.

Bu varlığı yarattık sonra size teslim ettik. Siz Palm Beach’in ruhusunuz, çok güzel görüntülüyorsunuz tebrik ederim.

Bu gece bol bol eğlenin sizi çok seviyorum” diyerek çalışanlarına sevgisini iletti.

Gecede sürpriz çekilişle talihli çalışanlara hediyeler dağıtıldı. Ayrıca yılın en iyi iki personeline plaketleri takdim edildi. Doyasıya eğlenen personel otelde renkli görüntülere yol açtı.