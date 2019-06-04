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Olgan Mustafa’ya sürpriz doğum günü partisi

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Olgan Mustafa’ya sürpriz doğum günü partisi
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Zarina Ajans Direktörü Olgan Mustafa için sevenleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Girne’de beş yıldızlı bir otelde düzenlenen partide Olgan Mustafa ve arkadaşları doyasıya eğlendi.

Sürpriz karşısında oldukça duygulanan ve büyük mutluluk yaşayan Olgan Mustafa, sosyal medya hesabından da bu özel geceye dair fotoğrafları paylaştı.

Olgan Mustafa, “Dünyanın en güzel şeyleri etrafında iyi günde kötü günde birlikte paylaştığın dostluklardır. Geçmiş doğum günümü ve asistanım Cenkay’ın doğum gününü  sürprizler hazırlayarak kutladığınız için sizlere milyonlarca kez teşekkür ederim. Beni şımartmayı başardınız” sözleriyle duygularını ifade etti.

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