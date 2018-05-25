Old Şamdan, seçkin konukların tercihi oldu

Lefkoşa’da kısa süre önce hizmete açılan Old Şamdan, özellikle seçkin konukların ilgi odağı oluyor

Lefkoşa’da hizmet vermeye başlayan Old Şamdan restoran ve bar, hizmete girdiği günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İstanbul’un efsane restoran ve gece kulübü Şamdan’dan esinlenerek, Lefkoşa’da hizmete açılan Old Şamdan, kısa sürede seçkin konukların vazgeçilmezi oldu.

Lezzetli menüleriyle beğeni kazanan mekan, kaliteli hizmetiyle dikkat çekiyor.

Şamdan efsanesini adamıza taşıyan isimlerin başında gelen Türkiye’den Erhan Hasırcı ve ülkemizden İsmail Kaya ise, başarılı girişimleriyle konuklardan takdir topluyor.