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Nur Fettahoğlu LAÜ’de sevenleri ile buluşacak

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Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Nur Fettahoğlu LAÜ’de sevenleri ile buluşacak

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Nur Fettahoğlu LAÜ’de sevenleri ile buluşacak
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü Türk oyuncu Nur Fettahoğlu, LAÜ’nün konuğu olacak.

Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenen Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini ekrana kilitledi. Başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahdiveran Sultan karakteriyle 2011’de “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”,2012’de “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu”, 2013’te “TUROB Başarılı Türk Dizileri Teşekkür Ödülü” ve 2013’te “Ayaklı Gazete TV Yıldızları En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakteri ilehayranlarını ekrana kilitleyen Fettahoğlu 7 Mayıs 2019 tarihinde saat 15:00’de LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek söyleşide sevenleriyle biraraya gelecek.

Oynadığı Televizyon Dizileri:

   Gönül Salıncağı Aylin Arısoy 2007, Benden Baba Olmaz Tülay Cenk2007, Aşk-ı Memnu Peyker Yöreoğlu Önal2008-2010, Muhteşem Yüzyıl Mahidevran Sultan2011-2014, Hayat Yolunda Şafak Günay2014-2015, Filinta Süreyya2015-2016

Oynadığı İnternet Dizileri:

Fi Billur 2017, Bozkır Dilara Eroğlu2018    

Oynadığı Sinema Filmleri:

Kurtlar Vadisi Filistin            Simone 2011, Gişe Memuru Kadın 2011, Deliler 2018

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