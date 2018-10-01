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Niran Ünsal mest etti

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Türkiye’nin ünlü sanatçısı Niran Ünsal, Cumartesi akşam Girne Les Ambassadeurs Hotel&Casino’da sahne aldı.

Niran Ünsal mest etti
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 Sıcak ve samimi tavırları programına başlayan pop müziğin sevilen ismi, sahne enerjisiyle konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.

Hareketli parçalarıyla konukları coşturan ünlü sanatçı, slow şarkılarıyla da yüreklere dokunmayı bildi.

Zaman zaman konukların arasına inen sanatçı, hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Niran Ünsal gecede sosyal medya hesapları üzerinden bol bol canlı yayın yaptı.

Davul şovuyla mest etti
Sahnede davulu eline alan Niran Ünsal, davul şovuyla konuklarını mest ederken unutulmaz parçalarını da Lefkoşalılar için seslendirdi.

“Nasip Değilmiş”, “Helal Et”, “Haktan”, “Ah Yalan Dünyada” ve “Aklım Hep Sende” gibi eski ve yeni birçok sevilen şarkısını seslendiren sanatçıya ilgi yoğundu.gecede şafak sezer ilede birlikte düet yapan sanatcı konuklardan tam not aldılar

Gece hotel yönetiminin Niran Ünsal’a teşekkür konuşması ve çiçek takdimiyle son buldu.

 

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