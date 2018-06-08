banner107
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
443 0
133 0
36 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
62 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
165 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
117 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
591 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
banner82
banner147

Neşe ile Sabah’tan evliliğe ilk adım

banner27

İskeleli Mehmet – Şermin Kanlı çiftinin güzel kızları Neşe ile Hamitköylü Oktay – Gönül Karahüseyin çiftinin yakışıklı oğulları Sabah, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Neşe ile Sabah’tan evliliğe ilk adım
banner137

Bağ Restorant’ta düzenlenen nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini, damadın dayısı Arif Yetkiner taktı.

Neşe – Sabah çiftine, bu mutlu gecelerinde aileleri ve arkadaşları eşlik ederken, geç saatlere kadar eğlence sürdü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.