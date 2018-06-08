Neşe ile Sabah’tan evliliğe ilk adım

İskeleli Mehmet – Şermin Kanlı çiftinin güzel kızları Neşe ile Hamitköylü Oktay – Gönül Karahüseyin çiftinin yakışıklı oğulları Sabah, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Bağ Restorant’ta düzenlenen nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini, damadın dayısı Arif Yetkiner taktı.

Neşe – Sabah çiftine, bu mutlu gecelerinde aileleri ve arkadaşları eşlik ederken, geç saatlere kadar eğlence sürdü.