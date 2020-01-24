Nefes kesen defile

Dünyaca ünlü Fransız modacı Jean-Paul Gaultier final defilesini düzenledi.
Irina Shayk
67 yaşındaki tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesiyle veda etti.
Bella Hadid
Paris; Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson gibi ünlü modellerin yürüdüğü gösterişli bir defileye sahne oldu.
Gigi Hadid
Boy George’un şarkılarıyla katkıda bulunduğu defilede ayrıca dansçı ve oyuncu Dita Von Teese, İspanyol oyuncu Rosy de Palma, DJ Kiddy Smile, yönetmen Farida Khelfa gibi isimler de yürüdü.
Karlie Kloss
Fransız şarkıcı Catherine Ringer de podyumu şarkılarıyla renklendirdi.
Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı.
Efsane tasarımcı, Paris modasının çöküşte olduğu 1980'lerde şöhret kazanan genç bir dahiydi. Ayrıca 1990'da Madonna'nın sahnede giydiği koni şeklindeki kıyafetin de tasarımcısıydı.