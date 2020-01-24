Nefes kesen defile

Modanın dahi çocuğu olarak anılan Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier, jübilesini ihtişamlı bir defileyle yaparak emekliye ayrıldı

Dünyaca ünlü Fransız modacı Jean-Paul Gaultier final defilesini düzenledi.

Irina Shayk

67 yaşındaki tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesiyle veda etti.

Bella Hadid

Paris; Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson gibi ünlü modellerin yürüdüğü gösterişli bir defileye sahne oldu.

Gigi Hadid

Boy George’un şarkılarıyla katkıda bulunduğu defilede ayrıca dansçı ve oyuncu Dita Von Teese, İspanyol oyuncu Rosy de Palma, DJ Kiddy Smile, yönetmen Farida Khelfa gibi isimler de yürüdü.

Karlie Kloss

Fransız şarkıcı Catherine Ringer de podyumu şarkılarıyla renklendirdi.

Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı.

Efsane tasarımcı, Paris modasının çöküşte olduğu 1980'lerde şöhret kazanan genç bir dahiydi. Ayrıca 1990'da Madonna'nın sahnede giydiği koni şeklindeki kıyafetin de tasarımcısıydı.