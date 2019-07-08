Müjde ve Kral’la coştular

Eroza Tatil Köyü’nde geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı sahne alan solist Müjde Uslu ile piyanist şantör Nazmi Kral konuklara coşku dolu unutulmaz bir gece yaşattılar

Niyazi Ergülen

Güzelyurt bölgesinin beğenilen tatil yerlerinden olan Eroza Tatil Köyü konuklarına unutulmaz geceler yaşatıyor.

Her çarşamba sürpriz sanatçıların sahne aldığı Eroza’da geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı ise Kıbrıs’ın sevilen sesi aranan ismi Müjde Uslu ile şantör piyanist Nazmi Kral konuklara nefis bir gece yaşattılar.

Nazmi Kral buğulu olduğu kadar güçlü sesi ile konukları söylediği şarkılar ile coştururken daha sonra sahne alan solist Müjde Uslu masaları gezerek konuklar ile düet yaptı.

Mekan işletmecisi Mehmet Emin Yılmaz ise, ağırlıklı olarak yabancı konukların bulunduğu otelde konuklarla tek tek ilgilenerek, istek ve taleplerini anında yerine getirdi.