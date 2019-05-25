MTG’den coşkulu şampiyonluk kutlaması

Bu sezon hem K-Pet Süper Lig hem de Kıbrıs Kupası şampiyonluğuna ulaşan Mağusa Türk Gücü camiası şampiyonluklarını Namık Kemal Meydanı’nda Grup Manga’nın konser verdiği görkemli bir etkinlikle kutladı

Necati KÜLAHLILAR K-Pet Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü'nün hem lig hem de kupada şampiyon olması sonrasında MTG yönetimi tarafından organize edilen şampiyonluk kutlaması önceki akşam yapıldı. MTG camiası Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda önceki akşam şampiyonluğu muhteşem Manga konseri ile kutladı. Namık Kemal Meydanı'nı dolduran binlerce taraftar meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutlarken, etkinlikte Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve Mağusa Türk Gücü'nde emeği geçen yöneticiler konuşma yaptı. Mağusa Türk Gücü Futbolcuları 3 kupa ile sahneye çıkarak taraftarlar ile şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlaması Manga konseri ile sona ererken eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.