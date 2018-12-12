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Moda gecesinde yıldızlar geçidi

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Modanın en önemli gecesi Londra'da gerçekleşti. 2018 Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Yılın modeli Kaia Gerber seçildi

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Moda gecesinde yıldızlar geçidi
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Yılın Moda Ödülleri (2018 British Fashin Awards) önceki akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Yılın modeli, Kaia Gerber seçildi.

17 yaşındaki Gerber, 80 ve 90'lı yılların dünyaca ünlü top modeli Cindy Crawford'u kızı. Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu.

Yılın moda markası Gucci, yılın tasarımcısı Valentino'nun tasarımcısı Pierpaolo Piccioli oldu.

Yılın kadın giyim modacısı, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller seçildi. Keller'e ödülünü Sussex Düşesi Meghan Markle sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak verdi.

Yılın erkek giyim modacısı olarak ise Craig Green'e ödül verildi. 

Modanın gecesinde ödüller kadar kırmızı halı geçidi de özeldi.

Kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu.

İşte kırmızı halıda ünlüler...

Yılın modeli Kaia Gerber

Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu

Kendall Jenner

Kate Moss

Cindy Crawford

Karen Elson

Paloma Faith

Rosie Huntington-Whiteley

Rita Ora

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