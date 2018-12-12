Moda gecesinde yıldızlar geçidi

Yılın Moda Ödülleri (2018 British Fashin Awards) önceki akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Yılın modeli, Kaia Gerber seçildi.
17 yaşındaki Gerber, 80 ve 90'lı yılların dünyaca ünlü top modeli Cindy Crawford'u kızı. Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu.
Yılın moda markası Gucci, yılın tasarımcısı Valentino'nun tasarımcısı Pierpaolo Piccioli oldu.
Yılın kadın giyim modacısı, Givenchy tasarımcısı Clare Waight Keller seçildi. Keller'e ödülünü Sussex Düşesi Meghan Markle sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak verdi.
Yılın erkek giyim modacısı olarak ise Craig Green'e ödül verildi.
Modanın gecesinde ödüller kadar kırmızı halı geçidi de özeldi.
Kırmızı halıda en dikkat çeken isimler Kendall Jenner ve Rita Ora oldu.
İşte kırmızı halıda ünlüler...
Yılın modeli Kaia Gerber
Kaia Gerber'e mutlu gününde destek olmak için tüm aile British Fashion Awards gecesinde buluştu
Kendall Jenner
Kate Moss
Cindy Crawford
Karen Elson
Paloma Faith
Rosie Huntington-Whiteley
Rita Ora