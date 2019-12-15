Merit Lefkoşa’da Tania coşkusu

Yunan müziğinin duayen sanatçılarından Tania, Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da konuklara müzik ziyafeti çekti

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, geçtiğimiz gece Tania Tsera ile sevenlerini coşturdu.

Yunan müziğinin duayen sanatçılarından Tania, tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleriyle özel sirtaki ve danslarıyla muhteşem bir geceye imza attı.

Yaklaşık iki saat süren bu güzel geceye ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel & Casino yönetici ve çalışanları da Tania ve ekibini misafir etmekten onur duydu.

Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden sanatçı ve ekibi Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını ileterek sahneden ayrıldılar.