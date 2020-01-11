Merit Lefkoşa’da Cafe Aman rüzgarı

Türkçe ve Rumca ezgiler, Cafe Aman İstanbul ile Merit Lefkoşa Hotel sahnesinde yeniden hayat buldu

Merit Lefkoşa Hotel&Casino, geçtiğimiz gece, fasıl ve rembetiko müziğinin Türkiye’de sevilen ismi Cafe Aman İstanbul grubunu misafirlerden gelen yoğun istek üzerine sahnesinde bir kez daha ağırladı.

Türk ve Rum müziğinin unutulmaz şarkıları Cafe Aman İstanbul ile Merit Lefkoşa Hotel&Casino sahnesinde yeniden hayat buldu.

Osmanlı’da doğan ve kısa sürede İstanbul, İzmir ,Atina gibi şehirlerin vazgeçilmez müziği haline gelen rembetiko sevenleri ile buluştu.

Hasapikodan zeybeğe çok sayıda dans örneğinin sergilendiği bu muhteşem gecede rembetiko coşkusu eğlenceli bir şölene dönüştü.

Eğlencenin tadı dansla çıkar diyen dinleyiciler pisti boş bırakmadı.

Merit Lefkoşa Hotel&Casino iki yaka insanlarını eğlence, dans ve müzikle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.