Maxim’de Gökçe ile dopdolu eğlence

Sevilen sanatçı Gökçe Kırgız, repertuarı ve şıklığıyla Maxim Royal’i dolduran konuklara muhteşem saatler yaşattı

Kıbrıs gecelerinin en gözde mekânlarından biri olan ve önemli bir müdavim kitlesi bulunan Maxim Royal, yine eğlence dolu bir geceye imza attı. Mekanda, geçtiğimiz hafta sonu sevilen şarkıcı Gökçe Kırgız’ı hayranlarıyla buluştu.

Maxim Royal sahnesini Türkan Arslan’ın slow şarkılarıyla açtı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Gökçe Kırgız, Maxim Royal’i dolduran konuklara muhteşem bir konser verdi. Performansıyla dinleyicilerinin kulaklarının pasını silen Kırgız, sevenleriyle buluşarak geceye yakışır bir müzik ziyafetini sundu.

3,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Kırgız, repertuarı ve şıklığı ile sevenlerini bir kez daha mest etmeyi başararak ayakta alkışlanarak uğurlandı.Gecenin finalinde bir çiftin evlilik daveti sahnede gerçekleşti. Konser pek çok doğum günü kutlamasına da ev sahipliği yaptı.