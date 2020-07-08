Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"

Girne’de akşamcıların gözdesi olan Ora Ocakbaşı, Kıbrıs mutfağının zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor

Girne’de başarılı işletmeci Koray Topaloğlu tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Ora Ocakbaşı, akşamcıların vazgeçilmez mekanı oldu.

İsminin hakkını vererek ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde sunan, ayrıca kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla fark yaratan Ora Ocakbaşı’nda konuklar hem müzik dinleyip stres atıyor hem de sohbetin tadına varıyor.

Usta şeflerin ellerinden mükemmel sunumlar eşliğinde ocakbaşı lezzetleri sunan mekan, eşsiz kebaplarıyla herkesi hayran bırakıyor.

Doyasıya muhabbetin ve lezzetli yiyeceklerin tadına varan misafirler, mekânın atmosferinden ve hizmetinden de oldukça memnun kalıyor.

Haftanın veya günün yorgunluğunu atmak için mekana gelen konuklar, geç saatlerde kadar keyifli saatler geçiriyor.