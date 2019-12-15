Lezzet ve eğlence bir arada

Girne’nin gözdesi Müslüm Baba Meyhane, akşamcıların vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Müslüm Baba’da eğlence ve muhabbetin zevkine dostlarla varan konuklar, hem eşsiz lezzetlerin tadını çıkarıyor hem de sanatçıların seslendirdiği şarkılarla yorgunluk atıyor.

Gamze Yücel Agha’nın başarılı işletmeciliği sayesinde Girne’nin en kaliteli meyhanesi olmayı başaran Müslüm Baba Meyhane, sıradışı organizasyonlarıyla farkını ortaya koyuyor.

Konukların dolu dolu eğlence yaşadığı mekanda coşku hiç dinmiyor.