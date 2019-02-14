Letafet geceleri devam ediyor

Merit Park Hotel Letafet Bar geceleri tüm hızıyla devam ediyor.

14 Şubat akşamı yeni mekanı ile hizmete girecek olan Letafet Bar’da yine çok güzel bir Cumartesi akşamı yaşandı. Hafta sonu gecelerinin vazgeçilmez ismi olan Soner Olgun, kendisini izlemeye gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçı; nostaljik şarkılardan özgün müziğe, arabeskten halk müziğine uzanan müthiş bir müzik ziyafet sundu. Biran olsun coşku ve eğlencenin düşmediği gecede birçok doğum günü kutlamaları yapıldı. Kıbrıs’ın sevilen şarkılarından olan Dillirga’yı seslendiren sanatçıyı izleyenler şarkılara eşlik etti.

Soner Olgun 14 Şubat akşamı Letafet Bar yepyeni mekan açılışında yeniden adamızda olacak.