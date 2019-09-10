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Kurtalan Ekspres ile muhteşem final

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Türkiye’nin en köklü rock gruplarından Kurtalan Ekspres, 14. Uluslararası Harnup ve halk dansları festivalinin final gecesinde sahne aldı

Kurtalan Ekspres ile muhteşem final
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Tatlısu Belediyesi’nin, Final organizasyon işbirliğiyle düzenlediği ve 5 Eylül Perşembe günü başlayıp, hergünü dopdolu programlarla yoğun geçen, 14. Uluslararası Harnup ve halk dansları festivali önceki akşam muhteşem Kurtalan Ekspres konseri ile sona erdi.

“Dönence, Namus Belası, Sarı Çizmeli Mehmeh Ağa, Gülpembe” gibi efsane olmuş Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını söyleyen Kurtalan Ekspres, büyük beğeni topladı.

Yerli sanatçımız Şafak da gecede sahneye çıkarak Kurtalan Ekspres ile birlikte 4 parça seslendirdi.

Gecede Bocce yarışması ve tavla turnuvasını kazananlara kupaları takdim edildi.

Meksika ateş ve Led şovun güzel gösterileri, rap konseri ve gizemli, sihirli ve eğlencelerin yer aldığı festivale ilgi yine yoğun oldu.

Festivalin sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kurtalan Ekspres’e plaket takdim etti.

 

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