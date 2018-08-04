Kraliçe Elif, Kral Süleyman

Sonucu merakla beklenen 32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda kraliçe, 18 yaşındaki Elif Sude Züğürt seçilirken, Bay Kuzey Kıbrıs ise 22 yaşındaki Süleyman Mullahasan oldu

Bir Kıbrıs ada efsanesi marka güzellik yarışması olan 1984 yılından beridir geleneksel olarak düzenlenen 32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması geçtiğimiz gece Girne Savoy Ottoman Palace Hotel ‘de gerçekleşti.

Kraliçe, 18 yaşındaki Elif Sude Züğürt seçilirken, Bay Kuzey Kıbrıs ise 22 yaşındaki Süleyman Mullahasan oldu.

Burcu Betin ve Bülent Günkut'un uyumlu sunumu ile yaşanan finalde Rast, ile Bahar Gökhan şarkıları ve dans gösterileri nefes kesti.

Finalist 14 güzelin Kraliçelik için yarıştığı gecede 11 numarada yarışan 18 yaşındaki Elif Sude Züğürt, Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Kraliçesi seçildi.

Finalde 13 numara ile yer alan 18 yaşındaki Tünay Konti, ikinci güzel ve 14 numaralı finalist 18 yaşındaki Gülsena Güler de üçüncü güzel olarak taçlandı.

13 kişilik Seçici Kurul oylaması sonunda 10 numaralı 21 yaşındaki Tuğçe Erdönmez dördüncü güzel ve yine 12 numaralı aday 18 yaşındaki Deniz Tüzmen ise belinci güzel olarak finali paylaştılar.

Miss Kuzey Kıbrıs Seçici Kurul Üyeleri; Halet Aygın, Ramadan Cemil Debbağ, Zerrin Akıncı, Özdemir Tokel, Şükran Paralik Sermaye, Mehmet Günkut, Seçici Kurul Başkanı olarak Fatoş Anıl Öder, İnci Pars Özgürgün, Ogün Özata, Nur Nadir, Tekin Birinci, Sedef Altınbaş Akacan, Fatoş Ünal yer aldı.

BAY KUZEY KIBRIS 2018 SÜLEYMAN MULLAHASAN

12 finalistin yer aldığı 21. Bay Kuzey Kıbrıs 2018 sahnesinde 11 kişilik seçkin bayanlardan oluşan jürinin oylaması sonunda 4 numarada yarışan 22 yaşında İngiltere'den üniversite mezunu Süleyman Mullahasan Bay Kuzey Kıbrıs 2018 olarak oy birliği ile seçildi.

Baylarda 6 numarada yarışan üniversite mezunu 22 yaşındaki Hüseyin Soybir, İkinci Bay olarak seçilirken, 7 numarada yarışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Arıkan üçüncü bay olarak seçildi.

5 numarada yarışan 18 yaşındaki Mümtaz Kızılbora dördüncü bay, 12 numarada yarışan 24 yaşındaki İhsan Üğütücü ise beşinci bay olarak finalde yer aldılar.

Dostluk Güzelleri kızlarda 12 numaralı Deniz Tüzmen, erkeklerde 11 numaralı Kadir Arslan seçilirken, Bay Savoy ve Bayan Savoy olarak ise erkeklerde 2 numaralı finalist Sergen Özbay, kızlarda ise 8 numaralı finalist güzel Tuğçe Özgünler, Savoy Otel 2018 Turizm ünvanlarını kazandılar.

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan

Miss Kuzey Kıbrıs Elif Sude Züğürt

Tünay Konti, ikinci güzel olarak seçildi

Bay Kuzey Kıbrıs üçüncüsü Doğukan Arıkan





Dostluk Güzeli Deniz Tüzmen

Bayan Savoy Tuğçe Özgünler

Bülent Günkut ilk üç güzel ile birlikte

Bülent Günkut ilk üçe giren baylar ile birlikte