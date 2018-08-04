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Kraliçe Elif, Kral Süleyman

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Sonucu merakla beklenen 32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda kraliçe, 18 yaşındaki Elif Sude Züğürt seçilirken, Bay Kuzey Kıbrıs ise 22 yaşındaki Süleyman Mullahasan oldu

Kraliçe Elif, Kral Süleyman
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Bir Kıbrıs ada efsanesi  marka  güzellik yarışması olan 1984  yılından  beridir geleneksel  olarak düzenlenen 32. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 21. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması geçtiğimiz gece Girne Savoy Ottoman Palace  Hotel ‘de gerçekleşti.

Kraliçe, 18 yaşındaki  Elif  Sude Züğürt seçilirken, Bay Kuzey Kıbrıs ise 22 yaşındaki Süleyman Mullahasan oldu.

Burcu Betin ve Bülent Günkut'un  uyumlu sunumu  ile yaşanan  finalde  Rast, ile Bahar Gökhan  şarkıları ve  dans gösterileri nefes kesti.

Finalist  14  güzelin Kraliçelik için yarıştığı  gecede 11  numarada yarışan 18 yaşındaki  Elif  Sude Züğürt, Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Kraliçesi  seçildi.

Finalde  13 numara ile  yer alan  18 yaşındaki  Tünay Konti,  ikinci  güzel  ve  14  numaralı finalist  18 yaşındaki Gülsena  Güler  de üçüncü  güzel olarak taçlandı.

13  kişilik Seçici Kurul oylaması  sonunda 10 numaralı 21 yaşındaki Tuğçe Erdönmez   dördüncü güzel  ve yine  12  numaralı  aday 18 yaşındaki  Deniz Tüzmen ise belinci güzel olarak finali paylaştılar.

Miss  Kuzey Kıbrıs Seçici  Kurul Üyeleri; Halet Aygın, Ramadan Cemil Debbağ, Zerrin Akıncı, Özdemir Tokel, Şükran Paralik Sermaye, Mehmet Günkut, Seçici Kurul Başkanı  olarak Fatoş Anıl Öder, İnci Pars Özgürgün, Ogün Özata, Nur Nadir, Tekin Birinci, Sedef Altınbaş Akacan, Fatoş Ünal yer aldı.

BAY KUZEY KIBRIS 2018  SÜLEYMAN MULLAHASAN

12 finalistin  yer aldığı 21. Bay Kuzey  Kıbrıs 2018  sahnesinde 11  kişilik seçkin bayanlardan oluşan jürinin oylaması sonunda  4 numarada yarışan 22 yaşında İngiltere'den üniversite mezunu Süleyman Mullahasan Bay Kuzey Kıbrıs 2018  olarak oy birliği ile seçildi. 

Baylarda 6 numarada yarışan üniversite mezunu 22 yaşındaki Hüseyin Soybir, İkinci Bay olarak seçilirken, 7 numarada yarışan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi  Doğukan Arıkan  üçüncü bay olarak seçildi.

5 numarada  yarışan  18 yaşındaki Mümtaz Kızılbora  dördüncü bay,  12 numarada  yarışan  24 yaşındaki İhsan Üğütücü ise beşinci bay olarak  finalde yer aldılar.

Dostluk Güzelleri kızlarda  12 numaralı Deniz Tüzmen, erkeklerde 11 numaralı Kadir Arslan  seçilirken, Bay Savoy ve Bayan Savoy olarak  ise erkeklerde  2 numaralı finalist Sergen Özbay, kızlarda ise  8 numaralı  finalist güzel  Tuğçe Özgünler, Savoy  Otel  2018  Turizm ünvanlarını kazandılar. 

 

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan 

Miss Kuzey Kıbrıs Elif  Sude Züğürt

Tünay Konti, ikinci güzel olarak seçildi

Bay Kuzey Kıbrıs üçüncüsü Doğukan Arıkan 


Dostluk Güzeli Deniz Tüzmen

Bayan Savoy Tuğçe Özgünler

 

Bülent Günkut ilk üç güzel ile birlikte

Bülent Günkut ilk üçe giren baylar ile birlikte

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