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Keyf-i Sefa, Ateş’lendi

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Keyf-i Sefa Meyhane, sahnelerin eğlence bombası Kader Ateş'le şenlendi

Keyf-i Sefa, Ateş’lendi
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Keyf-i Sefa Meyhane, Girne gecelerine hareket katmaya devam ediyor.

Kalitesiyle farkını ortaya koyan ve her akşam yoğun ilgi gören Keyf-i Sefa Meyhane’nin sahnesinde bu kez Kader Ateş vardı.

Sahnelerin eğlence bombası Kader Ateş, mekanı dolduran konuklara felekten bir gece çaldı.

Şarkıları ile Keyf-i Sefa’yı coşturan, hızını alamayıp masaların üzerine çıkan Kader Ateş, muzip esprileriyle de tüm konukları gülmekten kırdı geçirdi.

Keyf-i Sefa Meyhane’nin konukları ise lezzetli meze ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardı.

Öte yandan Keyf-i Sefa Meyhane’nin başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu, her kesimden gördükleri yoğun ilgiye teşekkür ederek, Keyf-i Sefa Meyhane’de her daim sürprizler yaşanacağının müjdesini verdi.

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