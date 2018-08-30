Keyf-i Sefa, Ateş’lendi

Keyf-i Sefa Meyhane, Girne gecelerine hareket katmaya devam ediyor.
Kalitesiyle farkını ortaya koyan ve her akşam yoğun ilgi gören Keyf-i Sefa Meyhane’nin sahnesinde bu kez Kader Ateş vardı.
Sahnelerin eğlence bombası Kader Ateş, mekanı dolduran konuklara felekten bir gece çaldı.
Şarkıları ile Keyf-i Sefa’yı coşturan, hızını alamayıp masaların üzerine çıkan Kader Ateş, muzip esprileriyle de tüm konukları gülmekten kırdı geçirdi.
Keyf-i Sefa Meyhane’nin konukları ise lezzetli meze ve yemekler eşliğinde doyasıya eğlenmenin keyfini çıkardı.
Öte yandan Keyf-i Sefa Meyhane’nin başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu, her kesimden gördükleri yoğun ilgiye teşekkür ederek, Keyf-i Sefa Meyhane’de her daim sürprizler yaşanacağının müjdesini verdi.